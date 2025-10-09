El Gobierno Provincial acompañó el 53° aniversario de la ciudad de Tolhuin

El Gobierno de la Provincia acompañó las celebraciones por el 53° aniversario de la ciudad de Tolhuin, una jornada marcada por el orgullo, la emoción y el reconocimiento al crecimiento sostenido de esta localidad que continúa consolidándose como el corazón de la isla.

Participaron del acto en representación del Ejecutivo provincial, la Vicegobernadora Mónica Urquiza, la Ministra de Trabajo y Empleo Sonia Castiglione, el Ministro de Economía Francisco Devita y el Secretario de Coordinación Federico Velázquez, junto a autoridades municipales, instituciones intermedias y vecinos y vecinas que se acercaron para compartir el festejo.

Durante su mensaje, la Vicegobernadora celebró el desarrollo alcanzado por la ciudad: “Tolhuin es una ciudad tan linda, este corazón de la isla, que ya tiene sus jóvenes 53 años y que ha crecido muchísimo. Escuchar el recorrido de todo lo que se ha logrado emociona, porque detrás de cada obra y cada avance hay esfuerzo, planificación y compromiso de una comunidad que no deja de crecer”, expresó.

Urquiza también recordó el trabajo institucional que, a lo largo de los años, permitió acompañar el desarrollo de Tolhuin: “Desde hace tiempo venimos acompañando a esta ciudad en su crecimiento, impulsando herramientas que permitan fortalecer su infraestructura y promover el arraigo. Ver cómo se consolida ese camino es motivo de orgullo para toda la provincia”, afirmó.

Tolhuin fue fundada el 9 de octubre de 1972 mediante la Ley Territorial N.º 31. Su nombre proviene del vocablo selk’nam tol-wen, que significa “corazón”, en alusión a su ubicación en el centro geográfico de la isla. A lo largo de más de cinco décadas, la ciudad ha experimentado un notable crecimiento en infraestructura, población y desarrollo económico, consolidándose como un punto estratégico para la integración y el progreso de Tierra del Fuego.