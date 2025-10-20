Inicia el juicio a un hombre acusado de agredir y mantener cautiva a su pareja embarazada

Este lunes el Tribunal de Juicio Oral dará inicio a un proceso oral y público contra un hombre acusado de un episodio de Violencia de Género en el año 2021, quien llega en libertad al proceso.

El juicio se realiza contra Nicolás Carlos Alberto Guzzo de 33 años, imputado de los delitos de “lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad agravadas”.

La fiscalía de Género a través de la Dra. Mónica Macri acusará en relación a un episodio sucedido en marzo del 2021 cuando este sujeto habría agredido a su pareja, quien estaba embarazada en ese momento, por una situación de celos.

La mujer resuelta a dejar la casa, fue tomada del cuello con un intento de asfixia con una almohada, para luego ser golpeada y despojada de su celular como de sus llaves, a fin de ser encerrada en la vivienda que ambos ocupaban en la margen sur.

La mujer pudo dejar la casa al día siguiente cuando su pareja se durmió, realizando la denuncia pertinente por Violencia de Género.

Cuatro años después el caso llega a juicio con el imputado arribando en libertad al proceso.