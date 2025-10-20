El Gobierno Provincial invita a participar en las jornadas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en Río Grande

El Gobierno de la Provincia llevará adelante las Jornadas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que se desarrollarán los días 28 y 29 de octubre en el SUM de la Fundación Mirgor (Islas Malvinas 2150, ingreso por Leloir), en la ciudad de Río Grande.

Estas jornadas, organizadas por Ministerio de Trabajo y Empleo, en articulación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), tienen como propósito informar, sensibilizar y capacitar a los distintos actores del ámbito laboral sobre las últimas actualizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La actividad es gratuitita y está abierta a trabajadores, empleadores, profesionales en Higiene y Seguridad, representantes sindicales y público en general interesado en fortalecer la prevención y la seguridad laboral.

Durante los encuentros se abordarán temas vinculados a exámenes médicos laborales, información a aseguradoras y obligaciones del empleador, carga térmica, Resolución SRT N° 30/2023, especificaciones técnicas sobre carga térmica, estrés por calor, programa de monitoreo de casos graves, funcionamiento de las comisiones médicas, prevención 4.0 y seguridad en trabajos en altura – Resolución SRT. 61/2023.

Todas las exposiciones estarán a cargo de especialistas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), quienes compartirán herramientas actualizadas, experiencias y buenas prácticas orientadas a promover la prevención y el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.

Al respecto, la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, destacó la importancia de promover estos espacios de encuentro y aprendizaje colectivo. “Estas jornadas reflejan el compromiso del Gobierno con la promoción de ambientes laborales seguros, donde la prevención y el conocimiento son las principales herramientas para cuidar la salud los trabajadores en los distintos sectores de la provincia”, afirmó.

En la misma línea, Castiglione valoró el trabajo conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, destacando que “estas jornadas de actualización consolidan un modelo de gestión basado en la cooperación y la capacitación continua, que permite a empleadores, trabajadores y profesionales contar con herramientas concretas para fortalecer la cultura de la prevención y garantizar ambientes laborales más seguros y saludables”.

Los cupos son limitados. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/g85fc7eHDvEYbfrWA

También podrán acercarse de 9:00 a 15:00 horas a la delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo, ubicada en Obligado 750, en Río Grande.