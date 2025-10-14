Municipio y UATRE consolidan políticas de acompañamiento a trabajadores rurales

Martín Perez junto al representante de UATRE, Ariel Aguilar, firmaron el acta acuerdo para la adjudicación de un predio donde podrán construir su nueva sede en Río Grande. “Será un espacio de encuentro donde los trabajadores podrán fortalecerse como comunidad y seguir trabajando por un futuro mejor”, señaló el Intendente.

Asimismo, subrayó la importancia histórica del trabajo rural para el desarrollo de la ciudad, dado que “gracias a este sector, Río Grande nació como colonia agrícola y ganadera”, expresó. En ese sentido, señaló que “desde el Municipio se avanza junto a las familias de trabajadores ruraleqqas para dar respuestas a sus necesidades y acompañar su crecimiento”.

Por último, reafirmó que “estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales. Por eso, vamos a seguir trabajando en conjunto, con responsabilidad y esfuerzo”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, remarcó que “los trabajadores rurales son el motor del campo fueguino. Detrás de cada alimento que se produce en nuestra tierra hay familias que trabajan con compromiso todos los días”.

Además, sostuvo que “este reconocimiento y las políticas que impulsamos junto al intendente Martín Perez son una forma de mirar al sector, históricamente postergado en nuestra provincia, dándole las oportunidades que merece, porque no hay desarrollo posible si no es con inclusión y justicia social”.

Finalmente, Armas destacó y agradeció “el acompañamiento permanente de UATRE, con quienes venimos construyendo hace años un vínculo sólido basado en la cooperación. Estas acciones son el resultado de ese compromiso compartido: fortalecer el arraigo, generar oportunidades y seguir poniendo en valor el trabajo rural como parte esencial de la identidad productiva de Río Grande”.

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su apoyo y compromiso con los trabajadores rurales, un sector clave para el desarrollo productivo y social de la región.