Con gran convocatoria, Río Grande celebró la 2ª Expo “Emprender desde el Sur”

Este encuentro de producción y comercialización con identidad local y compromiso territorial, se desarrolló el fin de semana en el Polideportivo Carlos Margalot. Nucleó a más de 80 emprendedores y 50 stands con productos regionales y de distintos rubros, a cargo de emprendimientos y pymes de toda la provincia.

Desde el inicio de la gestión del intendente Martín Perez, una premisa fundamental es la implementación de políticas públicas que incentiven el acompañamiento a productores y emprendedores de la cuidad, con el propósito de fortalecer el desarrollo local y promover nuevas oportunidades de crecimiento. En ese sentido, el Municipio de Río Grande, mediante la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevó a cabo la segunda edición de la Expo Emprender desde el Sur.

El evento tuvo lugar este sábado 11 y domingo 12 de octubre en las instalaciones del Polideportivo Carlos Margalot y contó con la participación de más de 80 emprendedores de toda la provincia, donde pudieron visibilizar su trabajo, tejer redes comerciales y construir diferentes conexiones estratégicas.

Durante el acto de apertura, la Secretaría de Desarrollo Productivo se hizo entrega de certificados a las y los egresados de la Escuela de Emprendedores. Ya son más de 800 los emprendedores que formaron parte del programa y a lo largo del año pudieron acceder a contenidos como marketing, creación de marca y comunicación estratégica, planificación financiera, entre otros, con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tierra Del Fuego.

En ese sentido, Río Grande apunta a seguir consolidando su potencial de crecimiento, con una visión estratégica hacia el futuro; acercando herramientas para afianzar el sostenimiento y la resiliencia de los emprendimientos y PyMEs.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas expresó que “‘Emprender desde el Sur’ es mucho más que una expo: es una muestra de la fuerza, la creatividad y el compromiso de nuestra comunidad. Cada emprendimiento que hoy se presenta representa una historia de esfuerzo, de sueños y de oportunidades que se construyen con trabajo colectivo».

Armas destacó que “desde el inicio de esta gestión, junto al intendente Martín Perez, asumimos el desafío de acompañar y fortalecer a nuestros emprendedores y pymes, generando políticas públicas que les permitan crecer, profesionalizarse y proyectarse. Por eso impulsamos espacios como esta Expo y la Escuela Municipal de Emprendedores, que ya formó a mas de 800 vecinos y vecinas cona herramientas concretas para desarrollar sus proyectos”.

“Río Grande tiene un enorme potencial productivo y humano. Y nuestro objetivo es seguir consolidando ese camino: articulando esfuerzos, generando redes, sumando capacidades y fortaleciendo la economía local. Porque creemos firmemente que emprender desde el sur es construir soberanía, valor fueguino, presente y futuro» concluyó.

Durante la apertura, el Concejo Deliberante, representado por el concejal Jonatan Bogado, hizo entrega de una declaración de interés Comunitario y Social.