Blanco: “Tierra del Fuego desde que asumió Milei está desterrada del mapa”

El senador Pablo Blanco criticó al Gobierno Nacional tras la última sesión del Senado, donde se trató el reparto de los fondos de cooparticipación y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Blanco recordó que el veto presidencial a la ley que aseguraba esos recursos a las provincias fue rechazado con el impulso de los propios gobernadores. “Son recursos provinciales y este Gobierno no estaba cumpliendo con la remisión. En el primer año la ejecución fue apenas del 7%, y en lo que va de este año, del 20%. Lo que corresponde es que, si no se usan, se repartan según el índice de coparticipación”, sostuvo.

Según explicó, el argumento oficial para retener esos fondos fue que “afectaba el equilibrio fiscal”, algo que desmintió con dureza: “No lo afecta, lo que hace es permitirles quedarse con el 43% de la recaudación”.

El legislador cuestionó la actitud del Gobierno de Milei frente a las provincias: “Los que son durísimos son ellos. Lo único que estamos haciendo es cumplir con la ley. Que no nos vengan a acusar de golpes institucionales cuando los recursos son de las provincias y no pueden usarse en beneficio propio”. En esa línea, denunció que el mismo esquema se repite con impuestos de asignación específica, como el fondo de combustibles o los destinados a la educación y la infraestructura vial: “No cumplen con las transferencias, deciden no enviar lo que corresponde y eso genera un daño enorme”.

El enojo de los gobernadores, dijo Blanco, tiene un trasfondo claro: “Hay mucho malestar porque muchos acompañaron medidas del Gobierno a cambio de compromisos que nunca se cumplieron. En el caso de Tierra del Fuego, desde que Milei asumió no llegó un solo peso de ATN. No solo eso, tampoco autorizaron operaciones financieras que tenían toda la documentación en regla, ni adelantos de coparticipación, como sí hicieron con otras provincias”.

Blanco fue categórico al decir que “Tierra del Fuego desde que asumió Milei está desterrada del mapa. Ninguno de los convenios firmados se cumplió, ni en obras ni en compromisos. Y no somos la única provincia, a varias las manejan igual. Lamentablemente, algunos gobernadores siguen creyendo promesas que nunca se cumplen”.

