“Mujeres emprendedoras” agradecen el apoyo del Municipio

Fue en el marco de una nueva entrega del programa municipal “Mujeres emprendedoras”. Vecinas de Río Grande reconocieron la importancia del acompañamiento a los emprendimientos y la oportunidad de capacitarse, lo cual les permite continuar su trabajo y ampliar su negocio.

Durante la 14° entrega del programa Municipal “Mujeres emprendedoras”, 70 mujeres de nuestra ciudad recibieron acompañamiento económico y se certificaron en la formación “Modelo de Negocio Canva”, una propuesta que se realizó durante 3 meses en pos de que sigan adquiriendo herramientas para sus emprendimientos.

Daira, quien produce y distribuye bolsas de lienzo de diferentes medidas, compartió que “comencé con accesorios, después, con las bolsas, encontré una opción más segura” y agregó que “con este acompañamiento económico me permite aumentar mi stock y sostener a mi hijo”.

Por su parte, Desiré es manicura hace 8 años y destacó que “el programa “Mujeres Emprendedoras” es muy importante porque me permitió conocer a otras mujeres que transitan diferentes situaciones”. Asimismo, indicó que su expectativa “es seguir creciendo en mi emprendimiento» y agradeció «el apoyo que nos brinda el Municipio a las emprendedoras”.

“Al principio mi formación fue autodidacta, después me inscribí a este programa donde aprendí mucho y hoy estoy agradecida por el acompañamiento que me brindan” dado que “es un gran impulso para mí, para mi negocio y mi familia”, afirmó Cristina, quien realiza depilación y es jefa de hogar.

Nicole, emprendedora de impresiones, señaló que “comencé con un curso de impresión con el objetivo de hacer copias y se fue ampliando a otras posibilidades”, por lo cual destacó que “para mí fue importante la orientación que recibí durante el taller ya que me permitió crecer en mis proyectos”. En ese sentido, valoró “el apoyo económico que brinda el Municipio para seguir acompañando a las emprendedoras como yo, este es un medio para abrirnos nuevas puertas y atravesar las dificultades económicas”.

El Estado Municipal continúa con esta política pública en pos de seguir acompañando a las mujeres de Río Grande para que fortalezcan sus proyectos y su autonomía económica.