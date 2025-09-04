“Cada emprendimiento es una fuente de trabajo y de dignidad”

Lo subrayó el intendente Martín Perez en el marco de nueva entrega de acompañamientos económicos del Programa Municipal “Mujeres Emprendedoras”. Se trata de 70 riograndenses que, además, fueron certificadas tras culminar la capacitación en “Modelo de Negocio Canva”. “Las mujeres son un motor para el desarrollo local de Río Grande. Seguir acompañándolas -a pesar de la adversidad- es una decisión política”, aseguró Perez.

El Municipio de Río Grande llevó adelante la 14° entrega de ayudas económicos del Programa Municipal “Mujeres Emprendedoras”, una política pública que acompaña a las mujeres de la ciudad en el fortalecimiento de sus proyectos y en la construcción de su autonomía económica.

Cabe destacar que, desde el inicio de la gestión del intendente Martín Perez, 470 emprendimientos locales fueron acompañados mediante este programa con herramientas, insumos, capacitaciones y la generación de canales permanentes de venta y difusión, consolidándose como una política sostenida del Municipio -a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario-.

En esta oportunidad, 70 mujeres de Río Grande recibieron acompañamiento económico y la certificación tras concluir la formación “Modelo de Negocio Canva”, propuesta que se desarrolló durante tres meses durante la cual adquirieron herramientas para analizar, organizar y proyectar sus ideas con una mirada estratégica y profesional.

En primer lugar, el intendente Martín Perez expresó su agradecimiento “por el esfuerzo enorme que hacen todos los días para sostener sus emprendimientos, para poder llevar un ingreso más a sus hogares en este contexto tan complicado” y en este sentido, remarcó que “emprender es también un acto de valentía y de esperanza en la ciudad”.

“Nosotros, desde el lugar que nos toca estar y con la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la ciudad, tomamos decisiones. Y una de esas decisiones es seguir acompañándolas a pesar de la adversidad. Con menos recursos que los que teníamos antes, porque ya no contamos con el apoyo del Estado Nacional, aún así: seguimos acá sosteniéndolas” sostuvo.

El Intendente afirmó que “este acompañamiento municipal busca que todas tengan las mismas oportunidades para crecer. No es un fin en sí mismo, si no un apoyo inicial para que sus ideas prosperen. Entendemos que el crecimiento de cada emprendimiento fortalece la economía local y genera más trabajo para Río Grande”. En esta línea, destacó que el Municipio también ofrece capacitaciones, redes de apoyo y espacios de comercialización.

“Ser emprendedor es trabajo, dignidad y esperanza para nuestra ciudad” aseguró remarcando que “las mujeres son un motor para el desarrollo local de Río Grande”.

Por último, Perez resaltó “el círculo virtuoso entre un Estado municipal que funciona, que da respuestas y que -además de acompañar a los emprendedores y emprendedoras- tiene salud, deporte, cultura, formación y tecnología”, a lo que agregó que el desafío, en definitiva, es que “entre todos podamos sostener y defender esto que hemos logrado en este tiempo”.

Por su parte, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, enfatizó que “es una decisión política de nuestro Intendente continuar acompañando y apoyando a quienes emprenden, porque entendemos que cuando cada emprendimiento crece, también crece Río Grande».

Recordó que «el Programa Mujeres Emprendedoras nació con el objetivo de promover la autonomía económica de las mujeres y de reconocer el valor del trabajo que realizan todos los días” y destacó que «con esta 14º entrega del Programa Mujeres Emprendedoras, hemos acompañado a más de 140 mujeres trabajadoras en nuestra ciudad».

«Nosotros redoblamos y tomamos este compromiso para tener una Rio Grande más justa, más igualitaria, más solidaria. Hoy les pedimos que también ustedes se comprometan con nuestra ciudad. Que trabajen todos los días para defenderla, para defender Tierra del Fuego con su esfuerzo», ultimó.