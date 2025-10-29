La concejal del bloque Provincia Grande y referente de Defendamos Tierra del Fuego, Daiana Freiberger, analizó los resultados de las últimas elecciones provinciales, donde criticó la gestión de Walter Vuoto y Gustavo Melella: “La derrota tiene una sola explicación: la gestión municipal y la gestión provincial dejan mucho que desear”, afirmó por el aire de Radio Provincia.

Freiberger sostuvo que los resultados fueron un mensaje claro de la ciudadanía, porque “la gente lo dijo en las urnas y quienes pretenden endilgarle a nosotros la responsabilidad se están equivocando en el razonamiento”, dijo, y agregó que “no se puede continuar administrando el Estado como si fuera un botín político”.

La concejal destacó el desempeño de Defendamos Tierra del Fuego en su primera participación electoral, donde obtuvieron más de 21 mil votos en toda la provincia. “Estos votos son genuinos, son el punto de partida de un proyecto que crece, que se consolida y que representa realmente una forma distinta de hacer política”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la fuerza que integra “trabaja con coherencia, con respeto y de cara a la gente”, y planteó la necesidad de seguir fortaleciendo ese camino. “Tenemos que construir una alternativa real que le devuelva la confianza y la esperanza a todos los fueguinos”, subrayó.

Consultada sobre el triunfo de La Libertad Avanza en Ushuaia, Freiberger fue tajante: “Que La Libertad Avanza haya obtenido un 45% de los votos en Ushuaia es responsabilidad pura y absoluta de Walter Vuoto y Gustavo Melella”. Según explicó, “la soberbia termina alejando a la gente, como sucedió este último domingo”.

También cuestionó el anuncio del gobernador Melella de convocar a una reforma constitucional: “Con estos resultados, esta modificación será al servicio de los libertarios. No es una reforma, es un acto de entrega”, advirtió. Y añadió que el gobierno provincial debería “evaluar con seriedad” el mensaje que los vecinos dieron en las urnas.

Pese al panorama político, Freiberger aseguró que su espacio seguirá apostando al trabajo territorial. “Nuestro proyecto toma fuerza y se consolida. Vamos a seguir caminando las calles de Tierra del Fuego con la misma convicción de siempre: defender a la gente”, afirmó.

«Este es el momento de plantar semilla. Soñamos con tener una mejor provincia y este es un muy buen puntapié. No bajamos nuestras banderas: este es un proyecto que se consolida, que avanza y que tiene futuro”, concluyó.