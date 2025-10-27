Otra semana de desobligaciones del SUTEF y sin descuentos salariales

El SUTEF confirmó que continuará con las desobligaciones durante toda esta semana, y el Gobierno de Melella mantiene su postura de no aplicar descuentos salariales a los docentes que participan en las medidas de fuerza. Este lunes 27, los docentes podrán participar en asambleas o desobligaciones en todos los turnos, una dinámica que se repetirá también el martes 28.

El miércoles 29, la modalidad se divide según la ciudad y el turno. En Ushuaia, las actividades se desarrollarán con asambleas o desobligaciones durante la mañana, y en la tarde y escuelas de jornada completa habrá desobligación acompañada de movilización con concentración en la Casa de Gobierno. En Río Grande y Tolhuin, las asambleas o desobligaciones se realizarán en la mañana y escuelas de jornada completa, mientras que en la tarde habrá desobligación con movilización con puntos de concentración en la Delegación del Ministerio de Educación en Río Grande y en la Plaza Cívica en Tolhuin.

Por la tarde, a las 19 horas, en Río Grande se realizará el congreso provincial de delegadas y delegados, donde se definirán los pasos a seguir para la próxima semana. La semana cerrará con el IX Congreso Provincial de Educación Pública y Popular y el XV Seminario Internacional RIOSAL-CLACSO, previstos para el jueves 30 y viernes 31 en Río Grande, marcando un espacio de debate y reflexión para la educación en la provincia.