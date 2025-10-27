La Libertad Avanza ganó en Tierra del Fuego y obtiene cinco bancas en Congreso Nacional, imponiéndose en senadores y diputados

Con una participación que superó el 70 % del padrón, Tierra del Fuego definió este domingo a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional. La Libertad Avanza logró imponerse tanto en la categoría de senadores como en la de diputados, consolidando una victoria que altera el equilibrio político de la provincia.

En la elección para la Cámara Alta, la fuerza libertaria obtuvo el 39,37% de los votos y se quedó con dos de las tres bancas en juego. El legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca asumirán en diciembre sus lugares en el Senado. La tercera banca será para la actual senadora Cristina López, de Fuerza Patria, que alcanzó el 30,63% de los sufragios.

En Diputados, el escenario fue similar. La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría con el 38,36% de los votos, asegurando un escaño para Luis Miguel Rodríguez, actual jefe de Migraciones y cuñado del diputado Santiago Pauli. La segunda banca quedó en manos de Agustín Tita, de Fuerza Patria, que reunió el 30,98% de los votos.

El comicio se desarrolló con normalidad en toda la provincia, donde 70,54% de los 153.123 electores habilitados concurrieron a las urnas bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, implementado por primera vez en Tierra del Fuego.

Las bancas en disputa correspondían a los mandatos de Eugenia Duré y Cristina López (Unión por la Patria) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) en el Senado, y a los de Carolina Yutrovich (UP–PJ) y Ricardo Garramuño (JxC–Somos Fueguinos) en Diputados.

El resultado refleja un nuevo mapa político fueguino, con un peronismo fragmentado que allanó el camino al crecimiento libertario en la provincia. Defendamos Tierra del Fuego se ubicó en tercer lugar, completando el podio electoral.

Con los resultados provisorios cerrados y las bancas definidas, el triunfo de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego suma respaldo al oficialismo nacional y anticipa un escenario de mayor competencia en el Congreso, donde las alianzas y los acuerdos serán clave para los próximos meses legislativos.