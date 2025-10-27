“La mitad de Ushuaia nos acompañó. La responsabilidad ahora es enorme, porque la gente nos presta su voto y espera resultados. Tenemos que estar a la altura”, señaló Coto, quien encabezó los festejos en el búnker libertario de Ushuaia.

El dirigente aseguró que el triunfo se construyó “de punta a punta de la provincia, con fiscales voluntarios y un equipo comprometido que defendió cada voto”. También destacó el desempeño del espacio en Río Grande y Tolhuin, donde la fuerza libertaria logró resultados históricos.

“Fue una elección contundente. Ganamos en todos los distritos. El mensaje fue claro: los fueguinos eligieron seguir el camino del cambio que está impulsando el presidente Javier Milei”, expresó el senador electo.

Coto también valoró el clima de paz y respeto con el que se desarrolló la jornada electoral y reconoció la madurez cívica del electorado fueguino.

“La gente votó con claridad y conciencia. Este resultado nos compromete aún más a trabajar para que las ideas de libertad se transformen en hechos concretos que mejoren la vida de todos”, sostuvo.

Finalmente, el nuevo senador llamó a la cooperación política en la provincia.

“Espero que el gobernador Melella nos convoque. Más allá de las diferencias electorales, los fueguinos necesitan que trabajemos juntos. La elección terminó, ahora empieza la responsabilidad”, concluyó.

