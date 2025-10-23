La Justicia Electoral confirmó que todo está preparado para los comicios del domingo en Tierra del Fuego

La secretaria electoral del Juzgado Federal, María Paula Bassanetti, confirmó que todo está listo para las elecciones generales del próximo domingo en Tierra del Fuego. Las autoridades de mesa ya fueron capacitadas, los materiales están distribuidos y los canales de consulta habilitados. “Estamos preparados para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad”, aseguró en diálogo con Zoom a Diario.

A partir del sábado a las 20 horas entrará en vigencia la veda electoral: quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en locales gastronómicos, que deberán cubrir sus góndolas. Tampoco podrá difundirse propaganda ni encuestas hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Para emitir el voto, los ciudadanos deberán presentarse con el último ejemplar de su DNI. El lugar y la mesa de votación pueden consultarse en www.padron.gob.ar. El Registro Civil provincial abrirá el domingo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande únicamente para entregar documentos pendientes de retiro.

El sufragio se realizará mediante la Boleta Única Papel, que el presidente de mesa entrega firmada. En la cabina, el votante deberá marcar su opción para senadores y otra para diputados, una por cada categoría, con la lapicera provista. También se permite elegir distintas fuerzas en cada categoría o dejar una sin marcar, lo que se considera voto en blanco.

En caso de error, puede solicitarse una nueva boleta. “No hay que colocarla en la urna: hay un procedimiento previsto para anularla sin perder el voto”, aclaró Bassanetti. Una vez completado el proceso, el elector debe firmar el padrón, introducir la boleta en la urna y recibir el troquel, que funciona como comprobante oficial.

El voto es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años. Quienes no concurran deberán justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores, ingresando a infractores.padron.gov.ar o escribiendo a secretariaelectoraltdf@gmail.com, acompañando documentación que respalde el motivo (certificado médico, pasaje o constancia de alumno regular).

El escrutinio provisorio se publicará desde las 21:00 del domingo en el sitio del Ministerio del Interior, mientras que el definitivo comenzará el miércoles 30 de octubre, bajo control de la Justicia Electoral.