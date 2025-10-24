La Libertad Avanza cerró la campaña camino al Congreso Nacional

La alianza La Libertad Avanza en Tierra del Fuego cerró este jueves la campaña electoral de manera simultánea en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande junto a los candidatos a Senadores y Diputados, que renovaron la convocatoria a consolidar este domingo el camino de transformación definitiva de la Argentina; y dejar atrás el kirchnerismo que nos llevó al desastre económico, social, cultural, institucional y político.

El candidato a Senador, Agustín Coto, estuvo presente junto al presidente Javier Milei en el cierre nacional de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario. Desde allí, agradeció el trabajo realizado por los equipos en Tierra del Fuego y convocó a ir a votar este domingo, con el sistema de Boleta Única Papel, para elegir Senadores y Diputados de La Libertad Avanza que permitirán consolidar los cambios estructurales que necesita la Argentina; entre ellas la reforma laboral, tributaria y penal.

El candidato a Senador remarcó que en este momento, “tenemos la oportunidad de darle a Tierra del Fuego el lugar que se merece en las decisiones nacionales; y dejar bien claro dentro de nuestra provincia que no estamos dispuestos a retroceder, porque sabemos que enfrente están los mismos de siempre, desesperados por volver al pasado, al kirchnerismo que nos quiere someter a su modelo destructivo de pobreza, inflación, inseguridad, desorden, injusticia y debilidad institucional”.

“Este domingo, lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Cada voto es clave para no dejar a mitad de camino la transformación definitiva de la Argentina”, apuntó Agustín Coto. “Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza, o Argentina retrocede”.

En la capital fueguina, la candidata a Senadora, Belén Monte de Oca, compartió el cierre junto a vecinos en la sede de La Libertad Avanza: “Estamos a horas de la elección más importante, donde vamos a definir qué Argentina queremos. El proyecto que está sacando el país adelante de la mano del presidente Javier Milei, a pesar de las trabas de los mismos de siempre; o el modelo que quiere volver a imponer el kirchnerismo para destruir el futuro de la Argentina”, subrayó.

Belén Monte de Oca aseguró que “está en nuestras manos dar vuelta la página y dejar atrás al kirchnerismo para siempre, con nuestro voto a La Libertad Avanza este domingo”; y afirmó que “estamos en el camino correcto; además del cambio político y económico, estamos dando la batalla cultural para que los jóvenes puedan vivir en un país que los deje progresar en libertad. No vamos a retroceder”, sentenció.