Más de 80 competidores fueron protagonistas en el Provincial de Tenis de Mesa

El Gobierno de Tierra del Fuego, la Asociación Fueguina de Tenis de Mesa y el Club San Martín organizaron el Torneo Provincial de Tenis de Mesa, que contó con una gran participación en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora de Río Grande.

La Escuela Provincial de Tenis de Mesa, el Club San Martín, la Escuela Municipal de Río Grande, la escuela Top Speed y escuelas de Ushuaia conformaron un total de más de 80 competidores desde las categorías menores hasta veteranos, en iniciales y avanzados.

El director Provincial de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Emmanuel Larocca, acompañó el acto inaugural, que se desarrolló en horas del mediodía con la presencia de todas las delegaciones.

Este campeonato fue el último del calendario para la AFTM, a la espera de confirmar la actividad para el 2026.

Los siguientes son los resultados de las diferentes categorías:

Menores Sub 11

1º puesto: George Benitti

2º puesto: Milo Fraca

3º puesto: Yasmin Ibars

4º puesto: Thiago López

5º puesto: Alondra Zambon

Primera

1º puesto: Mauricio Soto

2º puesto: Enzo Paredes

3º puesto: Martín Velasquez

4º puesto: Ignacio Cárdenas

Segunda

1º puesto: Sebastián Gómez

2º puesto: Benjamín Moya

3º puesto: Diego Soria

4º puesto: Enzo Mansilla

Tercera

1º puesto: Rosamel Gómez

2º puesto: Juan Pereyra

3º puesto: Francisco Cano

3º puesto: Hugo Romero

Maxi 40

1º puesto: Cristian Hernández

2º puesto: Daniel Fernández

3º puesto Américo Peña

4º puesto: Rodrigo Del Pozo

Maxi 60

1º puesto: Hugo Hernández

2º puesto: Omar Paredes

3º puesto: Carlos Soto

4º puesto: Francisco Cano

Maxi 60 Damas

1º puesto: Edith Igor

2º puesto: Ema Cárdenas

3º puesto: Graciela Quelin

Dobles Principiantes

1º puesto: León Hernández – Rodrigo Andrade

2º puesto: Iona Picato – Santiago Iglesias

3º puesto: Francisco Lares – Lisandro Navarro

4º puesto: Hugo Romero – Rosamel Gómez

Dobles Avanzado

1º puesto: José Lemos – Lautaro Bugnest

2º puesto: Ignacio Cárdenas – Enzo Paredes

3º puesto: Benjamín Moya – Juan Pereyra

4º puesto: Cristian Hernández – Lautaro Hernández

