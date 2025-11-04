Más de 80 competidores fueron protagonistas en el Provincial de Tenis de Mesa

El Gobierno de Tierra del Fuego, la Asociación Fueguina de Tenis de Mesa y el Club San Martín organizaron el Torneo Provincial de Tenis de Mesa, que contó con una gran participación en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora de Río Grande.
La Escuela Provincial de Tenis de Mesa, el Club San Martín, la Escuela Municipal de Río Grande, la escuela Top Speed y escuelas de Ushuaia conformaron un total de más de 80 competidores desde las categorías menores hasta veteranos, en iniciales y avanzados.
El director Provincial de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Emmanuel Larocca, acompañó el acto inaugural, que se desarrolló en horas del mediodía con la presencia de todas las delegaciones.
Este campeonato fue el último del calendario para la AFTM, a la espera de confirmar la actividad para el 2026.
Los siguientes son los resultados de las diferentes categorías:
Menores Sub 11
1º puesto: George Benitti
2º puesto: Milo Fraca
3º puesto: Yasmin Ibars
4º puesto: Thiago López
5º puesto: Alondra Zambon
Primera
1º puesto: Mauricio Soto
2º puesto: Enzo Paredes
3º puesto: Martín Velasquez
4º puesto: Ignacio Cárdenas
Segunda
1º puesto: Sebastián Gómez
2º puesto: Benjamín Moya
3º puesto: Diego Soria
4º puesto: Enzo Mansilla
Tercera
1º puesto: Rosamel Gómez
2º puesto: Juan Pereyra
3º puesto: Francisco Cano
3º puesto: Hugo Romero
Maxi 40
1º puesto: Cristian Hernández
2º puesto: Daniel Fernández
3º puesto Américo Peña
4º puesto: Rodrigo Del Pozo
Maxi 60
1º puesto: Hugo Hernández
2º puesto: Omar Paredes
3º puesto: Carlos Soto
4º puesto: Francisco Cano
Maxi 60 Damas
1º puesto: Edith Igor
2º puesto: Ema Cárdenas
3º puesto: Graciela Quelin
Dobles Principiantes
1º puesto: León Hernández – Rodrigo Andrade
2º puesto: Iona Picato – Santiago Iglesias
3º puesto: Francisco Lares – Lisandro Navarro
4º puesto: Hugo Romero – Rosamel Gómez
Dobles Avanzado
1º puesto: José Lemos – Lautaro Bugnest
2º puesto: Ignacio Cárdenas – Enzo Paredes
3º puesto: Benjamín Moya – Juan Pereyra
4º puesto: Cristian Hernández – Lautaro Hernández