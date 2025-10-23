Militantes y vecinos acompañaron el cierre de campaña de Fuerza Patria en Río Grande

Encabezaron la actividad los principales candidatos del espacio, Cristina López y Agustín Tita, junto al gobernador Gustavo Melella, dirigentes electos y referentes de toda la provincia. En un clima de entusiasmo y unidad, la marcha se desarrolló como un acto de cierre y movilización de cara a las elecciones del domingo.

Antes del inicio, se transmitió un mensaje de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un saludo junto al llamado a “poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno de Milei y defender la producción nacional, el empleo, la soberanía y el futuro de nuestra provincia”.

Durante la caminata, se destacaron consignas a favor del régimen industrial, la defensa de los recursos naturales y el desarrollo con inclusión, en un ambiente festivo donde las banderas y cánticos reflejaron la adhesión popular al espacio.

Melella llamó a “defender la industria y los derechos”

En su discurso, Melella llamó a “no bajar los brazos” y pidió “seguir caminando y buscando voto por voto para frenar el ajuste que cae sobre los jubilados, la educación, la salud y la industria”.

Entendió además que las elecciones del próximo domingo “no son una elección más” y llamó a los fueguinos a votar “con fuerza y convicción” para defender “la industria nacional, los derechos de los trabajadores y la soberanía”.

En ese sentido, agregó que «este domingo si queremos a la Argentina, a Tierra del Fuego, a nuestros jubilados, a nuestros jóvenes, a la educación y la salud, a las personas con discapacidad y defender nuestros derechos, tenemos que votar a Fuerza Patria, lista 503».

La movilización de Fuerza Patria fue encabezada por el mandatario provincial, quien marchó junto a la fórmula a senadores, Cristina López y Federico Runin, y a diputados nacionales, Agustín Tita y Paola Mancilla, acompañados de militantes que, con banderas y cánticos, expresaron su contundente respaldo al proyecto político.

“Hoy más que nunca, frente a la Argentina, tenemos que definir qué Tierra del Fuego queremos. El domingo no se elige simplemente entre dos candidatos, se elige entre dos modelos de país y de provincia”, afirmó Melella con firmeza.

En la oportunidad, además Melella señaló que el país “se juega entre dos modelos opuestos”: uno “que defiende la producción y la inclusión”, y otro que “usa la motosierra para cortar derechos y esperanzas”.

El Gobernador cuestionó las reformas laborales impulsadas por el oficialismo nacional y pidió a los trabajadores fueguinos “un voto útil y fuerte”. Según afirmó, “los únicos que hoy le hacen frente al gobierno de Milei son Fuerza Patria, en las urnas y en el Congreso”.

El mandatario advirtió sobre los efectos de las políticas nacionales en la economía provincial. “Podemos perder 5.000 puestos de trabajo en la industria tecnológica en diciembre por una política de Javier Milei. Los textiles pierden empleos todos los días y hay fábricas que ya cerraron. No hay otro responsable”, sostuvo.

Finalmente, el máximo referente provincial de FORJA, reiteró su llamado a la unidad del campo popular de cara a las próximas etapas políticas. “El 27 vamos a construir con todos: con Cristina, con Paola, con Walter, con Fede, con Pino, con Miriam. La unidad está por encima de todos”, concluyó.

“El domingo hay dos modelos de país: Milei con La Libertad Avanza o Fuerza Patria”, afirmó. “Los únicos que defendieron los derechos laborales en el Congreso fueron nuestros senadores y diputados”, subrayó.

La candidata a senadora Cristina López agradeció el compromiso de la militancia y sostuvo que “todos juntos debemos ponerle un freno a Milei y salir a festejar porque Fuerza Patria va a ganar en las urnas”.

Por su parte, Federico Runin, también candidato a senador, destacó que “la campaña se hizo desde el corazón, recorriendo todos los barrios y escuchando a la gente”, y advirtió que “la provincia sufre las consecuencias del ajuste nacional con obras paralizadas e industria golpeada”.

El candidato a diputado Agustín Tita llamó a “reflexionar sobre el país que queremos”, mientras que Paola Mancilla, postulante a diputada, aseguró que “Fuerza Patria es el pueblo fueguino que le va a poner un freno a Milei” e instó a “hablar con la gente hasta el último minuto, porque cada voto cuenta”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo