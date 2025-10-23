“Es ahora o nunca. Podemos dejar atrás al kirchnerismo para siempre”

El candidato a Senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto, apuntó que “el único objetivo del kirchnerismo es frenar la transformación de la Argentina, porque el desastre económico, institucional, social y cultural es funcional a sus intereses”; y advirtió que “es ahora o nunca, tenemos la oportunidad de dejar atrás ese modelo para siempre y recuperar el país que nos merecemos”.

Agustín Coto reiteró la importancia de ir a votar este domingo, para sumar Senadores y Diputados de La Libertad Avanza y consolidar este camino de cambios profundos que la Argentina necesita como la reforma tributaria, laboral y penal. “Los fueguinos tenemos la oportunidad histórica de dar un mensaje contundente, irreversible; darle a Tierra del Fuego el peso que se merece en las decisiones nacionales y dejar bien claro que no estamos dispuestos a tirar a la basura el enorme esfuerzo que estamos haciendo para salir del pozo donde nos dejó el kirchnerismo”.

El candidato a Senador señaló que “es evidente la desesperación del kirchnerismo por volver al pasado: Repiten que quieren ‘frenar a Milei’; pero lo único que quieren es recuperar el poder para someter a los argentinos a su modelo de pobreza, inflación, inseguridad, desorden, debilidad institucional; un país sin futuro. Toda la narrativa que intentan instalar, subestimando a la gente, tiene como único objetivo conseguir alguna banca para sumarse al bloque dirigido por su jefa presa y someterse a sus órdenes”.

Repasó que durante su visita a nuestra provincia, “el presidente Javier Milei dejó en claro su defensa de la Ley 19640, el modelo que muestra que cuando se bajan impuestos hay crecimiento”; y advirtió que “el uso de temas sensibles como la discapacidad y las jubilaciones, viene de los mismos que durante sus 20 años de Gobierno no hicieron nada para mejorarlo. El kirchnerismo vetó el 82 % móvil para jubilados”, y además, “el planteo de soberanía, que no está en duda, viene de los mismos que defienden ser aliados de países como Irán, China y Venezuela, con los valores del comunismo autoritario. Los mismos que permitieron que tengamos un radar inglés en nuestra Provincia”, expuso Agustín Coto.

Por su parte la candidata a Senadora, Belén Monte de Oca, afirmó que “los argentinos somos protagonistas de esta transformación profunda, de la mano del presidente Javier Milei. Y estamos frente a una elección histórica, muy importante, porque vamos a definir qué Argentina queremos”; por lo cual, “este domingo tenemos que reafirmar que no estamos dispuestos a retroceder: La salida de la Argentina no es Ezeiza, nuestros sobrinos, hijos y nietos tienen que poder vivir en nuestro país con la posibilidad de progresar en libertad”.

Belén Monte de Oca destacó la implementación del sistema de votación con Boleta Única Papel, que aporta transparencia, agilidad y sencillez al proceso electoral de este domingo; y aseguró que “estamos en la mitad del camino hacia la transformación definitiva de la Argentina. Lo que está en juego es el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, por el país que nos merecemos”.