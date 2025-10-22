Inscripciones abiertas para las prácticas pre profesionales destinadas a estudiantes fueguinos

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS se informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las prácticas pre profesionales que se harán en las tres ciudades de la provincia.

Se trata de la cuarta edición de esta propuesta que se realizará durante los meses de enero y febrero con la participación de diferentes áreas del Gobierno como Educación, Producción y Ambiente, Salud, entre otras.

“La idea es que los estudiantes tengan un contacto con un lugar de trabajo real que les sirva como experiencia para poder complementar sus estudios académicos”, dijo Agustín Cabariti, Director de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Representación Oficial.

Para inscribirse hay que enviar un mail hasta el 15 de noviembre a estudiantesfueguinos@gmail.com desde donde los interesados recibirán los requisitos para participar.

