Defendamos Tierra del Fuego denunció a Fuerza Patria por difundir encuestas falsas durante la veda electoral

Desde el frente Defendamos Tierra del Fuego denunciaron públicamente a Fuerza Patria por la difusión de encuestas falsas en redes sociales y en la vía pública, en abierta violación al artículo 44 quáter de la Ley 26.215 y el Código Electoral Nacional, que prohíbe publicar o difundir sondeos y proyecciones durante los ocho días previos a los comicios.

La denuncia surge luego de que dirigentes de Fuerza Patria difundieran materiales gráficos con supuestos resultados de intención de voto y mensajes políticos que buscan influir en el electorado, pese a que la veda de encuestas comenzó el 18 de octubre, según el cronograma oficial de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

“Es un hecho grave. Están distribuyendo encuestas falsas con porcentajes inventados para instalar un resultado que no existe. Están violando la ley y engañando deliberadamente a los fueguinos”, señalaron desde Defendamos Tierra del Fuego.

“La manipulación de la opinión pública a través de encuestas apócrifas es una falta de respeto a la democracia y a los votantes. Tierra del Fuego merece una campaña limpia y transparente”, agregaron.

Desde Defendamos Tierra del Fuego adelantaron que solicitarán la intervención de la Justicia Electoral para que se investigue la infracción y se sancione a los responsables.

“La veda no es un capricho, es una herramienta para proteger la voluntad del votante. Quien viola la ley y miente sobre los supuestos resultados no está defendiendo ideas, está haciendo trampa”, concluyeron.