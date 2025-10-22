Casa de Tierra del Fuego emitirá certificados de no emisión del voto

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, este domingo 26 de octubre los y las residentes de Tierra del Fuego que se encuentren en Buenos Aires podrán justificar la no emisión del voto en la Casa de Tierra del Fuego.

La justificación será realizada por personal de la Delegación de Policía provincial y de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 18hs.

Si bien esta justificación se puede realizar en cualquier comisaría, esta alternativa permite no tener largas demoras en esas dependencias para realizar este trámite.

Es necesario que quienes asistan a justificar su no emisión de voto lo hagan con su Documento Nacional de Identidad y que en el padrón electoral figure su lugar de votación en Tierra del Fuego.

La Casa de Tierra del Fuego se encuentra en Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hacer más dinámico el proceso de justificación se dispondrán los puestos en el hall de entrada del edificio.