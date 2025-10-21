Se realizó la entrega de certificados del trayecto de cuidados de personas mayores

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, realizó la entrega de los certificados a ocho egresados del Trayecto de Cuidados de Personas Mayores en la ciudad de Tolhuin.

El trayecto fue organizado conjuntamente por la Escuela Popular de Género del Ministerio de Educación de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

La coordinadora Provincial de la Escuela Popular de Género, Ofelia Yurquina, mencionó que “a través de estas actividades buscamos principalmente hacer una lectura crítica y territorial sobre las demandas que tiene la comunidad en diferentes ámbitos, con instituciones educativas, organizaciones, trabajando en talleres, fomentando la reflexión acerca de cómo habitamos los espacios, tratando de sensibilizar, prevenir y erradicar aquellas prácticas que nos ubican en un mundo poco amable”.

El Trayecto se desarrolló entre septiembre y julio del corriente año, con el objetivo de promover un trabajo digno y la valorización de las tareas de cuidados intergeneracionales con perspectiva de género, y al mismo tiempo, la promoción de la autonomía y el acceso a cuidados profesionalizados de personas mayores con dependencias.

Juli Nadal, de la Dirección de Coordinación entre Políticas de Género y Políticas de Infancias de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, explicó que las prácticas se llevaron adelante en los espacios del Centro Asistencial Tolhuin, el Centro de Rehabilitación, el Espacio de Personas Mayores, el Centro de Jubilados “No me Olvides” y la Cooperativa de Cuidados de Mar del Plata, con quienes se organizaron las prácticas y otras actividades de cuidados abiertas a la comunidad.

“Desde los equipos técnicos, confirmaron que se está trabajando en su sistematización para extenderlo próximamente a nivel provincial”, confirmó Nadal.

Por su parte, Marilyn Rodera, capacitadora de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad de la provincia, mencionó que “estamos haciendo entrega de los certificados a los nuevos profesionales del cuidado, un trayecto con muchísimas vivencias e intercambio de conocimiento”.

“Nuestro objetivo fundamental fue poner el eje en la valorización de la sostenibilidad de la vida, en este caso, los cuidados intergeneracionales y también los derechos de las personas mayores a poder acceder a cuidados dignos y generar autonomía en la región. Ahora nuestra comunidad va a poder contar con este valioso aporte”, finalizó.