Urquiza participó del segundo Congreso Provincial de Estudiantes

Con una amplia convocatoria, se realizó hoy el acto de apertura del segundo Congreso Provincial de Estudiantes secundarios “Tu Voz Cuenta” en el gimnasio del colegio Polivalente de Arte. “Es un espacio donde ellos se pueden expresar libremente y quienes tenemos responsabilidad institucional, debemos acompañar”, señaló la vicegobernadora Mónica Urquiza, luego del inicio del evento.

La titular de la Cámara legislativa de Tierra del Fuego remarcó la importancia de incluir a las familias en estas actividades. “Sería bueno incluir a las madres y padres, que puedan asistir para escucharlos porque todo está relacionado a la familia. Estoy muy orgullosa que las y los estudiantes estén comprometidos y que aprovechen esta oportunidad”.

“Supera las expectativas y está muy bueno, nos dice que vamos por el camino correcto”, sostuvo Urquiza en relación a la convocatoria desde el Ministerio de Educación provincial. La Vicegobernadora señaló los avances, su desarrollo y perfección porque “ellos necesitan de este espacio de reformulación de la educación para la Provincia”, cerró.

Desde la organización indicaron que la actividad es el resultado de una propuesta pensada por y para estudiantes de toda la Provincia, del trabajo colectivo en los precongresos donde se desarrollaron espacios de debate, talleres reflexivos, relevamientos de intereses, y producciones colectivas que se presentan en forma de ponencias, expresiones artísticas y presentaciones institucionales.

Finalmente indicaron que trabajaron en torno a tres ejes temáticos más elegidos por las y los estudiantes de toda la Provincia y que invitan a pensar la educación que viven, en puntos tales como: “La escuela que queremos; la escuela que tenemos; construcción hacia el futuro y la formación financiera”.