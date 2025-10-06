Tierra del Fuego cierra una exitosa participación en la instancia nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata

La delegación fueguina, compuesta por más de 270 deportistas, obtuvo un total de 21 medallas y demostró un excelente desempeño deportivo y comportamiento.

Finalizó la instancia nacional de los Juegos Evita 2023 en la ciudad de Mar del Plata, donde la delegación de Tierra del Fuego brilló con una destacada participación, logrando 21 medallas y dejando en alto el nombre de la provincia en el mayor evento deportivo y social del país.

El Oro llegó con los deportes individuales

Las principales alegrías en lo medallero llegaron a través de los deportes individuales. La primera medalla de oro fue para el atleta Ezequiel Arrieta, quien se consagró en la disciplina de Salto en Alto.

En Gimnasia Artística, el jovencito Antuan Paladea tomó revancha de lo sucedido el año pasado y, con una brillante performance, se alzó con la medalla de oro.

El Taekwondo también vio lo más alto del podio con Zamira Recalde, quien se colgó la medalla de oro, siendo la única pero valiosísima presea dorada de este deporte para la delegación.

Destacados en Levantamiento Olímpico y Gimnasia Rítmica

El equipo de Levantamiento Olímpico tuvo una participación sobresaliente, logrando el primer puesto como equipo. Las medallas individuales de este conjunto fueron para Kyara Pino (plata), Agustina Tauriani (plata), Melina Portillo (plata), Nicolás Paredes (plata) y Fabricio Argüello (bronce).

Por su parte, la Gimnasia Rítmica, una actividad que siempre realiza buenas presentaciones, sumó importantes medallas: la medalla de plata en la clasificación general, más la plata en Aro y el bronce en Pelota y Manos Libres.

Futsal: el bronce en deportes de conjunto

En los deportes de conjunto, el futsal fue el único que completó su participación subiendo al podio. El equipo femenino venció a CABA por penales y se quedó con la medalla de bronce, mientras que el equipo masculino cayó en la final, también ante CABA, y se alzó con la medalla de plata.

Tierra del Fuego finalizó su participación con un total de 21 medallas: 5 de Oro, 11 de Plata y 5 de Bronce.

Al finalizar la jornada de cierre, la subsecretaria de Desarrollo Deportivo Zona Sur, Natalia Muñoz, realizó un balance positivo: «estamos muy contentos por el desempeño de cada uno de los deportistas y como representaron a la provincia».

«Este encuentro permite que los chicos de todas las provincias y de muchísimas disciplinas puedan conocerse, disfruten del deporte, de la peatonal, de la playa y compartir con sus pares, y eso es lo que resaltamos», agregó la funcionaria.

«La verdad que el comportamiento de los chicos y de la delegación en general fue excelente, eso hizo que el clima sea de fiesta para todos nosotros» expresó. Finalmente, Muñoz resaltó que «volvemos con muchísimas experiencias y muy contentos”.