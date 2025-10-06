Tierra del Fuego necesita “senadores y diputados para gestionar y defender sus recursos”

Daiana Freiberger, concejal del bloque Provincia Grande, habló sobre la compleja realidad que vive la ciudad de Ushuaia y la provincia en general, especialmente a semanas de las elecciones: “abocados mucho al trabajo con los vecinos desde el Concejo Deliberante y también llevando las propuestas de Defendamos Tierra del Fuego, casa por casa, vecino por vecino», dijo al explicar que es la forma que los candidatos llevan las propuestas para las elecciones.

La concejal describió su intensa labor territorial en Ushuaia como parte de la campaña electoral, recorriendo diversos barrios como Facundo Quiroga, la zona industrial y el barrio Pipo. “La verdad es que recorriendo mucho nuestra ciudad, llevando las propuestas de nuestros candidatos del frente, Defendemos Tierra del Fuego y también clarificando cuál es la idea que nosotros tuvimos como referentes al momento de integrar este frente”, explicó.

En su mensaje, Freiberger enfatizó la importancia de una mirada provincial: “Con una concepción netamente provincial y defendiendo los intereses de los y de la fueguinos”. Señaló que apoyar las Fuerzas de Patria es sinónimo de respaldar la gestión del gobernador Gustavo Melella y Walter Vuoto «en las condiciones en las que tienen a nuestra ciudad y a nuestra provincia», cuestionó.

Freiberger además remarcó que “los vecinos se quejan y con razón del estado en el que se encuentra la más internacional de las ciudades de Argentina… no está en condiciones para recibir turistas ni para que nosotros estemos transitando”, afirmó con preocupación y agregó que «atrás de Fuerza Patria está esto, está la gestión deficiente de los recursos que lleva adelante Walter Voto. Está la falta de respuesta ante las necesidades de las familias de Tierra del Fuego por parte del Gobierno de la provincia»

El reclamo también apunta a un Gobierno provincial que ignora las necesidades reales de las familias fueguinas. “Estamos viendo aumentos constantes en las facturas de luz, y eso es lo que representa Fuerza Patria, la falta de gestión en los recursos provinciales y municipales”, señaló.

La concejal, destacó la importancia de contar con senadores y diputados que realmente gestionen recursos para Tierra del Fuego, algo que considera fundamental para atender las necesidades de la provincia: “Es necesario que nosotros tengamos, senadores y diputados que realmente gestionen recursos para la provincia» y recordó que en el pasado hubo representantes como Matías Rodríguez que cumplían ese rol, pero lamenta que “hoy vemos que eso no sucede” y criticó la falta de voces comprometidas en el Senado por Tierra del Fuego, mencionando con ironía que “vemos senadores como Candida López que cantan libremente en el Senado, pero defender los intereses reales de Tierra del Fuego, «poco y nada se ha dicho».

La edil recalcó la preocupación por la emergencia vial, especialmente tras la temporada invernal, citando calles en mal estado y bocas de tormenta que no funcionan. “Vimos que hace pocos meses se habló de una emergencia vial y ahora las calles están detonadas”, denunció, apuntando a la necesidad urgente de una administración eficiente y transparente.

Ante la fragmentación política, la concejal cuestionó el enfoque en disputas partidarias que poco aportan a la solución de los problemas reales. “¿A qué le importa a una persona que alguien salga o entre de un grupo cuando el vecino debe caminar largas cuadras para un colectivo que a veces no pasa?”, reflexionó.

Freiberger destacó su compromiso particular en representar a los vecinos y criticó la falta de sesiones y trabajo legislativo efectivo, advirtiendo que “no podemos dejar esperando un presupuesto tan importante como el que marca las políticas públicas que se van a llevar adelante”. «Nos merecemos recuperar Ushuaia y Tierra del Fuego para todos y cada uno de nosotros como habitantes de esta hermosa tierra”.

