Desde El Chaltén impulsan programa sobre Antártida

Estudiantes de 5º año del colegio provincial Nancy Mabel Arco, de El Chaltén, Santa Cruz junto a sus docentes visitaron la Legislatura provincial. Fue en el marco del proyecto académico “Antártida, El corazón del Mundo” que busca reconocer esa parte del territorio fueguino y argentino como un derecho ciudadano y soberano. Fueron recibidos por la titular de la Legislatura, vicegobernadora Mónica Urquiza y el presidente de la Comisión Nº 7 Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, legislador Agustín Coto.

En proyecto “Antártida — El Corazón del Mundo” el que expusieron ante las autoridades, resalta a la Antártida como paisaje y territorio argentino. En ese sentido, transmitir pertenencia y fortalecer la divulgación del hecho de que nuestra Nación comprende dos continentes, es de importancia para las y los estudiantes. Asimismo, esta iniciativa impulsa el reconocimiento de actividades históricas, diplomáticas, científicas y escolares que se desarrollan en el sector antártico argentino y reivindica a las personas que habitan el lugar.

Los objetivos del trabajo académico son generar una experiencia piloto del proyecto, replicable para otras provincias, de manera anual como una forma de conocer, aprender y ampliar el horizonte socio- cultural e histórico, ampliando la conciencia de la Bicontinentalidad de la Nación Argentina; viabilizar la concreción de un viaje de estudios a la Antártida; focalizar la experiencia en conocer cómo se tratan los residuos y las aguas para beber y aguas grises en las bases antárticas, para luego difundir en forma audiovisual los resultados alcanzados y replicar en lo posible a nivel local, entre otros.

Violeta, estudiante de la institución del noroeste santacruceño señaló que deseaban presentarlo en Tierra del Fuego y agregó la propuesta es que estudiantes visiten el continente blanco, “queremos hacerlo de manera periódica”. En este sentido señaló como primordial que en la currícula la enseñanza de las actividades antárticas.

Consultada por su visita a la Legislatura, la estudiante agradeció a las autoridades parlamentarias y sostuvo que su presencia en Ushuaia demuestra el interés sobre nuestra Provincia.

En tanto el legislador Coto dijo que recibir a los estudiantes santacruceños muestra “la voluntad” de dar a conocerla importancia y lo fundamental “de entender a nuestro país como bicontinental. Es muy gratificante”. La iniciativa será girada a la Comisión Nº 7 y esperan dar aportes desde las distintas bancadas.