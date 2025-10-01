“Ushuaia Joven”realizó actividades deportivas, recreativas y ambientales durante el fin de semana

En el marco de la 25° Edición del programa de acompañamiento a las juventudes “Ushuaia Joven”, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, llevó adelante diversas actividades deportivas, recreativas y ambientales durante el fin de semana.

Dentro de las propuestas, se desarrolló la Carrera de Obstáculos en el Paseo de las Rosas donde el Colegio del Sur se coronó como ganador, seguido del Colegio Marte y el Polivalente de Arte. Así también, en la Casa de la Mujer Cristina Fernández de Kirchner, en una propuesta articulada con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el CePLA de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, se realizó la Sala de Escape donde resultó victorioso el Colegio Julio Verde, con el Don Bosco y el CIEU completando el podio.

Conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se impulsó una jornada ambiental donde las y los estudiantes de todos los colegios participaron del conteo de botellas con colillas de cigarrillos, recolectadas en distintos puntos de la ciudad, alcanzando la cifra de más de 150 litros reunidos. Allí el Colegio Eva Duarte obtuvo el premio mayor, siendo el segundo lugar del CIEU y el tercero de Polivalente de Arte. Finalizando las actividades, se realizaron dos competencias de Esports en los jugos FIFA y Counter Strike 2, siendo los ganadores de la primera competencia del Colegio Monseñor Aleman, seguidos por el José Martí y el Colegio Don Bosco. En el caso del CS2, la victoria fue del Colegio Marte, con el Colegio Ernesto Sabato y el José Martí completando el podio.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “desde la gestión municipal, continuamos proponiendo actividades modernas, que respondan a los intereses y pasiones de las juventudes, algo que surge del diálogo constante con chicos y chicas volviéndolos protagonistas de esta competencia que es suya. Nos llena de orgullo ver en este espació la creación de una comunidad, donde la igualdad de oportunidades, la inclusión y el cuidado por el medio ambiente son el foco”.

Por su parte Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, resaltó que “en su 25° Edición, el Ushuaia Joven continúa consolidándose como una política pública integral, donde deporte, cultura, ambiente, perspectiva de género y nuevas tecnologías conviven, garantizando que la juventud de Ushuaia tenga un espacio para expresar, crecer y proyectar futuro”.