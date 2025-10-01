 «La visita de Milei fue una puesta en escena política»

El concejal, Nicolás Pelloli, habló de la reciente visita de Javier Milei a Tierra del Fuego, criticando la actuación del presidente en medio de un clima social y político tenso. “El presidente vino ahora a hacer una presentación electoral. Recorrrió una fábrica, hizo almorzar a los trabajadores a las 10 de la mañana, un horario que me dijeron fue especialmente modificado para ajustarse a su visita”, relató Pelloli.

El concejal cuestionó la militarización y la fuerte presencia de fuerzas de seguridad durante el acto, señalando que incluso hubo agentes infiltrados en la marcha, y apuntó a Milei por autorizar por decreto la entrada de fuerzas militares estadounidenses a la provincia sin aprobación del Congreso, algo que para Pelloli viola la Constitución. “Ni él ni los diputados y senadores le tienen estima ni respeto al Congreso”, afirmó.

Pelloli mencionó además que la visita pretendía fortalecer la campaña proselitista y aseguró que la convocatoria fue un fracaso, con poca asistencia pese a las expectativas. Criticó la actitud de la oposición Libertad Avanza y recordó cómo se manipuló la seguridad para generar un ambiente conflictivo.

Ante un escenario nacional convulso, el concejal valoró la labor de Fuerza Patria, que sigue trabajando en terreno, recorriendo casas y explicando la boleta electoral a los vecinos para evitar la desinformación, especialmente entre los jóvenes. “La movilización a favor de la universidad pública fue gigante, mientras que esta vez no hubo un acto masivo convocado por Fuerza Patria”, destacó.

Sobre el impacto de las políticas nacionales en Tierra del Fuego, Pelloli fue contundente: “Estamos viendo un achicamiento de la industria fueguina, pérdida de empleos, y un ajuste constante que golpea a la clase media y a los sectores vulnerables. Estas políticas están aniquilando nuestra economía”.

El concejal puntualizó también en la paralización de proyectos de vivienda importantes para la provincia y la ausencia de inversión real en infraestructura, pese a la existencia de fondos presupuestados para esos fines que, según indicó, estarían siendo utilizados para inversiones financieras especulativas.

El análisis de Pelloli refleja la complejidad de la coyuntura política y económica local con tensiones nacionales evidentes, al tiempo que resalta el compromiso de su espacio político para fortalecer la opción electoral que busca frenar el avance de las políticas de Milei en la región.

