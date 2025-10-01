La municipalidad de Ushuaia y la UNTDF convocan al torneo recreativo de vóley mixto en defensa de la Universidad Pública

La Municipalidad de Ushuaia, junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), invita a toda la comunidad a participar del Torneo Relámpago Recreativo de Vóley Mixto, que se realizará el viernes 10 de octubre a las 9 horas en la cancha 4 del gimnasio Hugo Ítalo Favale.

El torneo nace con un compromiso social y político: defender el derecho a una universidad pública, gratuita y de calidad. Frente a los recortes y ajustes que afectan a la educación superior, esta iniciativa busca visibilizar, desde el deporte y la recreación, la importancia de la universidad pública como herramienta de inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo para toda la comunidad fueguina.

“La universidad pública es un pilar de nuestra democracia y un espacio que abre puertas a miles de jóvenes. Defenderla es defender el futuro de nuestra ciudad y del país”, destacaron desde la organización.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de octubre mediante formulario online disponible en las redes oficiales de la Municipalidad de Ushuaia. Los cupos son limitados.

El torneo será un encuentro deportivo, recreativo y solidario, abierto a equipos mixtos de vecinos y vecinas, reafirmando que el deporte también es una herramienta de concientización y defensa de los derechos colectivos.

Inscribite acá: https://forms.gle/oiHzcQdwNWvg59Ec8