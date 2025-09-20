Agenda de actividades del fin de semana 

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟭𝟵 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

USHUAIA

•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes

18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟮𝟬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘:

• ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más

Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos

USHUAIA

Primavera Fest +50

19:30 a 23:30 h | Escuela N° 1 ( Av. Maipú 697)

TOLHUIN

• Punto Emprender

16 h | Rupatini 285

RÍO GRANDE

•Tiro con Arco – Juegos Fueguinos: Final Provincial

10 h | Gimnasio Integrador

•Tiro Olímpico – Juegos Fueguinos: Final provincial

11 a 14 h | Pedana

•Feriantes del fin del mundo

12 a 20 h | IPRA (Perito Moreno 168)

•Estación de salud territorial

14 a 16 h | Comedor «Manitos con harina el día» (Kau N° 692)

•Tussock: Registro Urbano

14 a 17 h | Museo Fueguino de Arte (Av. Belgrano 319)

𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟮𝟭 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

TOLHUIN

•Encuentro de mini fútbol

10 a 18 h | Colegio Trejo Noel

RÍO GRANDE

•Final Nacional de Hockey Pista

12 h | Polideportivo IMA

•Feriantes del fin del mundo

12 a 20 h | IPRA (Perito Moreno 168)