Agenda de actividades del fin de semana 

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟭𝟵 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
USHUAIA
•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)
𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟮𝟬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘:
• ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más
Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos
USHUAIA
- Primavera Fest +50
19:30 a 23:30 h | Escuela N° 1 ( Av. Maipú 697)
TOLHUIN
• Punto Emprender
16 h | Rupatini 285
RÍO GRANDE
•Tiro con Arco – Juegos Fueguinos: Final Provincial
10 h | Gimnasio Integrador
•Tiro Olímpico – Juegos Fueguinos: Final provincial
11 a 14 h | Pedana
•Feriantes del fin del mundo
12 a 20 h | IPRA (Perito Moreno 168)
•Estación de salud territorial
14 a 16 h | Comedor «Manitos con harina el día» (Kau N° 692)
•Tussock: Registro Urbano
14 a 17 h | Museo Fueguino de Arte (Av. Belgrano 319)
𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟮𝟭 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
TOLHUIN
•Encuentro de mini fútbol
10 a 18 h | Colegio Trejo Noel
RÍO GRANDE
•Final Nacional de Hockey Pista
12 h | Polideportivo IMA
•Feriantes del fin del mundo
12 a 20 h | IPRA (Perito Moreno 168)