Gobierno fortalece vínculos internacionales con Naciones Unidas y Anuar

La Vicegobernadora, Mónica Urquiza, junto al Jefe de Gabinete, Agustín Tita recibió a representantes de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANUAR) y del sistema de Naciones Unidas Argentinas, en un encuentro que consolidó la agenda de cooperación internacional con Tierra del Fuego AIAS.

La Vicegobernadora destacó la importancia de esta articulación: “Fue una visita muy positiva para nuestra provincia. En particular celebramos la simulación de Naciones Unidas que llevaron adelante nuestros jóvenes y el trabajo conjunto que venimos desarrollando en temas vinculados a juventudes, digitalización y la reforma educativa impulsada por el Gobernador”.

La Provincia mantiene un vínculo sostenido con ANUAR a través de la realización del Modelo de Naciones Unidas en el Fin del Mundo, una iniciativa que ha fortalecido la participación juvenil en espacios de debate y diplomacia. Al mismo tiempo, Tierra del Fuego AIAS desarrolla una agenda de cooperación cada vez más amplia con distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Por su parte Claudia Mojica, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina , subrayó el compromiso compartido: “Es un honor acompañar a la provincia en la convocatoria a su juventud a través del Modelo de Naciones unidas, que los conecta con las realidades globales y pone en valor la riqueza de este territorio. También destacamos las acciones para combatir la violencia contra mujeres y niñas, con iniciativas innovadoras como la comisarías de género que constituyen buenas prácticas para todo el país”.

Esta vinculación reafirma el liderazgo Tierra del Fuego en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a juventudes, derechos humanos y perspectiva de género, fortaleciendo además los lazos con organismos multilaterales que acompañan el crecimiento de la provincia.

Del encuentro también participó el equipo del Sistema de Naciones Unidas, la Secretaría de Asuntos Internacionales, Constanza Renzone, y la Secretaria de Política para las Juventudes, Ivana Olariaga.