Juegos Fueguinos: se definieron los campeones provinciales de lucha

En la Casa del Deporte de la ciudad de Río Grande se disputó la Final provincial de Lucha en el marco de los Juegos Deportivos Fueguinos.

Con gran convocatoria de atletas de distintas categorías se definieron los campeones provinciales de la disciplina de Lucha Olímpica. En primera instancia los más pequeños tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades en combates de exhibición frente al público presente y luego comenzaron las categorías competitivas de los Juegos Fueguinos sub-15.

La Subsecretaría de Planificación y Programas Deportivos, Erica Briceño, en el momento de la premiación extendió las felicitaciones a todos los participantes de la jornada y además destacó el trabajo realizado por los docentes en beneficio del desarrollo de la disciplina.

PREMIACIÓN:

Rama femenina (sub-15)

1ro Luz YoeL y Maira Parada

2do Zoe Jazmín Diaz

3ro Sheila Natali Gómez

Rama masculina (sub-15)

1ro Álvaro Miranda

2do Natanael Criado

3ro Tomás Agustín Gómez

4to Benjamín Ramos Loncón