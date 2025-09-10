Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

El COE decidió adelantar la finalización del operativo invierno para el 15 de septiembre

El Comite de Emergencias Provincial, coordinado por la Secretaria de Protección Civil, mantuvo una reunión donde luego monitorear, hacer evaluaciones y seguimiento en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional respecto del clima en toda la provincia decidió adelantar para el 15/09 el levantamiento del Operativo Invierno que estaba dispuesto hasta el 30/09.

No obstante la decisión queda sujeta a algún factor extraordinario que pueda ocurrir. Especialmente en las zonas altas se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la RN3 y caminos provinciales y rurales.

