Mes de Concientización del Suicidio: se realizan encuentros de diálogos y conversatorios en las tres ciudades

El Ministerio de Salud, junto a la cartera de Bienestar Ciudadano y Justicia, organiza actividades en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande para promover la concientización y el tratamiento comunitario de esta problemática.

La propuesta -planteada en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre; y es impulsada por el Ministerio de Salud (a través de la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo), en articulación con la cartera de Bienestar Ciudadano y Justicia- forma parte de la agenda del “Mes de Concientización del Suicidio” y contempla encuentros en las tres ciudades fueguinas.

La agenda del “Mes de Concientización del Suicidio” contempla un conversatorio denominado “Claves para el abordaje responsable de la problemática del suicidio en los medios”, a llevarse adelante el jueves 11 de septiembre, a las 11hs en la Delegación de Casa de Gobierno, en la localidad de Tolhuin, ubicada en la calle Rupatini Nº 258.

El martes 16 de septiembre, a las 11hs se realizará en Ushuaia el conversatorio “Hablemos de suicidio. Abordaje territorial a una problemática social”, destinado al público en general, en el Salón del IPRA ubicado en la calle San Martín Nº 360.

El miércoles 17 de septiembre a las 11hs se realizará el mismo conversatorio de Ushuaia en la ciudad de Tolhuin, en el “Centro Cultural Lola Kiepja”, ubicado en la calle Muchay Nº 820.

El ciclo de conversatorios finalizará el martes 23 de septiembre a las 11hs en el Salón del IPRA de la ciudad de Río Grande (Perito Moreno 168), con la propuesta “Hablemos de suicidio. Abordaje territorial a una problemática social”.

La Referente del Programa de Prevención del suicidio, Alejandra Potylicki, se expresó sobre la importancia de llevar adelante estos espacios”para concientizar y hablar sobre la tramitación del dolor en estos tiempos y los modos que cada uno encuentra para transitarlo de la mejor manera posible”.

En ese sentido subrayó que “la prevención es una tarea colectiva” y aseveró que “todos podemos hacer algo: escuchar con empatía, no juzgar, no minimizar lo que el otro siente y acompañar hacia los servicios de salud”.

Potylicki consideró que “la comunidad es clave porque muchas veces la primera red de contención es un familiar, un amigo o un compañero”.

“Nuestro desafío hoy es redoblar los esfuerzos para trabajar sobre los más vulnerables”, remarcó.