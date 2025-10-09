Docentes fueguinos rechazaron la oferta salarial y confirmaron nuevos paros

El conflicto docente en Tierra del Fuego vuelve a ser noticia. Este miércoles, durante un congreso provincial virtual con la participación de más de 150 delegadas, delegados y representantes del SUTEF, la docencia fueguina resolvió rechazar casi por unanimidad la última propuesta salarial del Ejecutivo y definir una nueva serie de medidas de fuerza.

Según informó el gremio, el 98,01% de los mandatos escolares votó por el rechazo de la oferta presentada en la mesa paritaria, dejando en claro el descontento generalizado con el planteo salarial del Gobierno.

Como primera acción, el sindicato anunció un paro de 24 horas para este jueves, con concentraciones a las 11:30 frente a los bloques de la Legislatura en Ushuaia y en la sede del Ministerio de Educación en Río Grande.

El plan de lucha continuará el lunes con asambleas y desobligaciones internas en todos los turnos, mientras que el martes y miércoles próximos se llevará adelante un nuevo paro provincial de 48 horas.

Desde SUTEF remarcaron que la decisión surge del mandato de las bases y que las medidas buscan “dar una señal clara de que la docencia no está dispuesta a aceptar aumentos insuficientes frente al costo de vida actual”.