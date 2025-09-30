Tierra del Fuego presente en el 2º Congreso Internacional de Salud Pública

La ministra de salud de la Provincia Judit Di Giglio disertó en el 2º Congreso Internacional de Salud Pública denominado “Gestando políticas públicas que garanticen la salud como derecho” que se realizó en Capital Federal.

El evento organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública se llevó adelante en la sede de la Universidad Católica Argentina y reunió a referentes nacionales e internacionales en materia de salud pública.

Di Giglio fue una de las tres disertantes en la mesa denominada “Sistemas de Información y continuidad en el proceso de atención, políticas de talento humano: Miradas provinciales”.

En su exposición, la Ministra presentó el proyecto que llevó a la construcción y puesta en servicios del Centro Provincial de Rehabilitación inaugurado en agosto de 2024 en Ushuaia.

“Celebro la convocatoria a este Congreso. Fue enriquecedor escuchar los diferentes proyectos para que algunos de ellos puedan implementarse también en Tierra del Fuego”, indicó.

En otras de las mesa, también participó el secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo David De Piero.

“Junto a otras jurisdicciones desde Tierra del Fuego presentamos nuestras políticas en salud mental. Particularmente, las transformaciones que fue teniendo el sistema para dar cumplimiento a la ley nacional de Salud Mental y a las necesidades sanitarias de la población. Fue una mesa con buena participación. Estuvieron también las provincias de Buenos Aires y La Pampa”, señaló.