Finalizó el Campeonato Nacional de Clubes Sub 17 Masculino y Femenino de Futsal AFA

Con la disputa de las finales finalizó este domingo el Campeonato Nacional de Clubes Sub 17 Masculino y Femenino de Futsal AFA, que fue organizado por la Liga Ushuaiense de Fútbol y contó con el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia.

Un total de 18 equipos de distintos puntos del país protagonizaron un torneo emocionante que tuvo como escenarios al microestadio José “Cochocho” Vargas y a la Casa del Deporte. Cruz del Sur de Bariloche gritó campeón en la rama femenina tras vencer en la final a Camioneros de Río Grande. En el masculino se coronó Camioneros de Río Grande, que derrotó a Las Chacras de San Luis.

Tras la ceremonia de premiación, la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, felicitó “en nombre del Municipio y del intendente Walter Vuoto a los campeones y a las campeonas”, y destacó “el gran esfuerzo de la organización para que Ushuaia sea sede de un torneo de esta magnitud”.

Además, agradeció el compromiso de las autoridades de la Liga Ushuaiense de Fútbol y de cada una de las instituciones participantes “por el trabajo realizado y por contribuir al crecimiento del futsal y del deporte en nuestra ciudad”.

Finalmente, Gavilán remarcó que “desde el Municipio vamos a seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo y generando espacios para que nuestros jóvenes sigan compitiendo y desarrollándose”.