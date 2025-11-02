El Torneo “Aniversario de Ushuaia” reunió a más de 150 jóvenes nadadores en el Polo Deportivo Héroes de Malvinas

Durante el fin de semana se vivió una verdadera fiesta deportiva en el Polo Deportivo Héroes de Malvinas, donde se desarrolló el torneo “Aniversario de Ushuaia”, correspondiente a la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación.

La Escuela Municipal de Natación fue anfitriona y realizó un despliegue impecable, generando el marco ideal para que más de 150 nadadores y nadadoras de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y Chile disfrutaran dos jornadas intensas, llenas de competencia, entusiasmo y acompañamiento del público.

El certamen, organizado por el Instituto Municipal de Deportes, tuvo lugar el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, con la participación de jóvenes de entre 10 y 18 años en las categorías infantiles, menores, cadetes y juveniles.

La competencia contó con la fiscalización de la Federación Santacruceña de Natación y Deportes Acuáticos, lo que asegura la oficialidad de los tiempos registrados y habilita a los deportistas a acceder al ranking nacional y a futuras instancias competitivas.

La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, expresó que “fueron dos días de mucha alegría y, más allá de los resultados, se vivieron momentos únicos que dejaron el recuerdo de un gran espectáculo”.

Gavilán también destacó que “hubo nuevos récords y se dio la participación de un único representante del Club Patagonia de Chile, un niño de once años que decidió competir con enorme entusiasmo”.

Finalmente, señaló que “el agradecimiento es para los clubes, las familias que acompañaron y colaboraron en todo momento y todo el equipo del Polo Deportivo, cuyo trabajo permitió que el encuentro fuera un éxito”.

