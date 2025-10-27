Programa de Turismo Social: estudiantes disfrutaron de una navegación en catamarán por el Canal Beagle

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva jornada del programa de Turismo Social, a través de la cual estudiantes de nivel medio realizaron una navegación en catamarán por el Canal Beagle. La secretaria de Turismo municipal, Viviana Manfredotti, destacó que “actividades como esta, que permiten a las y los estudiantes disfrutar de las bellezas naturales que ofrece nuestra ciudad, son fundamentales para fomentar la integración y el sentido de pertenencia. Además, representan una política pública que busca romper las barreras que muchas veces separan a los fueguinos del disfrute de lo que nuestra Isla tiene para ofrecer”. En esa línea, la funcionaria subrayó que “promover que los jóvenes naveguen el Beagle no solo apunta al disfrute de una experiencia turística, sino también a fortalecer el vínculo con el entorno, en una verdadera aula a cielo abierto. Es una oportunidad para aprender sobre nuestro territorio, valorarlo y cuidarlo”. Finalmente, Manfredotti aseguró que “desde el Municipio continuaremos fortaleciendo el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, para seguir generando experiencias que permitan a las y los jóvenes conocer, aprender y disfrutar de manera responsable el patrimonio natural que nos rodea”.