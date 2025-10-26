El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, votó este domingo 26 de octubre en el Colegio Provincial de Educación Técnica Olga B. de Arko, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

“En otra época no se podía votar ni expresar la voluntad popular. Recuperar y consolidar la democracia nos costó mucho a los argentinos”, afirmó tras emitir su sufragio.

Vuoto analizó que la jornada electoral “reconfigura el mapa político de Tierra del Fuego” y adelantó que este lunes mantendrá una reunión con el gobernador Gustavo Melella para evaluar los resultados.

Al referirse al escenario nacional, sostuvo que “esta fue una elección donde se ponen en juego dos modelos de país, una elección intermedia en la que Milei también se juega mucho”. En ese sentido, consideró que “habrá que esperar, repensar y hacer una autocrítica”, aunque destacó que “la campaña fue positiva, con mucha gente acompañando”.

“Repensar también implica cambiar —agregó—, aunque siempre se dice que gabinete que gana no se cambia. Uno cambia o hace un enroque en función de dónde están los mejores lugares para aprovechar las capacidades de cada funcionario”.

Finalmente, advirtió que “hay una coyuntura financiera y económica que nos atraviesa, y siempre es más fácil gobernar con una gestión afín”. Y anticipó que “mañana diré algunas cosas respecto a los límites que se han traspasado en esta campaña”.

Fuente: Actualidad TDF