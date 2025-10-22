Este viernes 31 de octubre se presentará el libro “Plavo More Entre dos océanos”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este viernes 31 de octubre a las 18:00 horas en la Antigua Casa Beban la presentación del libro “Plavo More Entre dos océanos” de la autora fueguina Silvina Mariel Biott.



Dicha iniciativa, que se realiza en articulación con la Asociación de Croatas en Argentina filial Ushuaia, expondrá esta obra bilingüe en croata y español que fue presentada en la Feria Provincial del Libro y en la capital de Croacia, Zagreb. Allí, poesías y relatos breves inspirados en el mar conectan el Mar Austral natal de la escritora, así como el Adriático de sus raíces croatas.



Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó “la importancia de acompañar este tipo de propuestas que acercan a la comunidad a nuestras y nuestros autores fueguinos. Nos llena de orgullo ser parte de esta presentación donde Silvina nos comparte el puente de las culturas croata y fueguina, inspirándose en el maravilloso paisaje de ambos mares”.



Por su parte la autora, Silvina Mariel Biott, destacó que “en las páginas de este libro habita la emoción de este viaje, la memoria de mis antepasados y la calma que nos regala el mar. Es un puente entre culturas, orillas y tiempos generacionales, siendo mi manera de agradecer al mar por su inspiración, belleza, fuerza y la posibilidad que me dio de transitar el mismo camino que mi familia hizo”.



Para conocer más sobre la presentación del libro “Plavo More Entre dos océanos”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en http://@culturayeducacionush.