Comenzó la segunda edición de la Expo “Ushuaia Ciudad Segura” y hoy jueves continúa

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con distintas áreas del Ejecutivo, llevó adelante la jornada inaugural de la segunda edición de la Expo “Ushuaia Ciudad Segura”, que continuará este jueves de 10 a 17 en el microestadio «Cochocho» Vargas.

Cabe destacar que de 12.30 a 14 se implementará la «Hora Silenciosa», iniciativa que tiene como objetivo hacer más amigable el espacio para las personas con espectro autista.

Con la participación de cientos de vecinos y vecinas, así como de comunidades educativas del nivel Inicial y Primario, la primera jornada se vivió con gran entusiasmo y participación.

Hubo stands de áreas municipales y provinciales, de fuerzas de seguridad, y de organizaciones y profesionales.

También se realizaron actividades interactivas y demostraciones en tiempo real, con la intención de que las y los asistentes puedan familiarizarse con las medidas de prevención y seguridad en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Además, estuvo la radio del Colegio Sobral 89.9, donde los estudiantes de comunicación realizaron la cobertura periodística en un espacio propicio para contribuir con la difusión del intercambio de prácticas, normativas, tecnologías y estrategias orientadas a la construcción de entornos seguros.

El Municipio invita a la comunidad a participar de esta propuesta libre y gratuita que permite dar a conocer los distintos aspectos vinculados a la seguridad integral de los vecinos de la ciudad.