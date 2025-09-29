Entrega de certificados a los nominados de la 2° edición de los premios Olivia

Con la participación de deportistas, entrenadores, referentes del deporte y familias, se llevó a cabo en el Centro Cultural Esther Fadul el acto de entrega de nominaciones de la segunda edición de los Premios Olivia. Durante la ceremonia se dieron a conocer los nombres de los y las deportistas que integran las 38 ternas de este año.

La jornada comenzó con la proyección de un video que repasó la primera edición realizada en el Hotel Las Hayas. Posteriormente, la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, y el concejal Nicolás Pelloli ofrecieron palabras de bienvenida a los presentes.

Al igual que en 2024, los 114 nominados fueron propuestos por federaciones, asociaciones, instituciones y referentes deportivos, teniendo en cuenta el desempeño competitivo entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2025.

El próximo domingo 5 de octubre, en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, se darán a conocer los ganadores y ganadoras de cada disciplina, además de la entrega de los premios Olivia de Oro y Platino.

“Estos premios no son sólo un reconocimiento al esfuerzo individual, sino también una muestra de lo que logramos cuando el Estado, las instituciones y la comunidad acompañan de manera activa a nuestros deportistas”, destacó Liliana Gavilán.

“En tiempos en que la unión y la solidaridad son más necesarias que nunca, la segunda edición de los Premios Olivia reafirma que Ushuaia sigue apostando al deporte como herramienta de inclusión, crecimiento y esperanza para nuestra ciudad”.