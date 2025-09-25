El intendente visitó el futuro espacio del Jardín Maternal “Los Zorzales” en el Centro Alakalufes

El intendente de la Municipalidad de Ushuaia, Walter Vuoto, visitó junto a la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, y la secretaria de Planificación e Inversión Pública, arq. Belén Borgna, el futuro espacio del Jardín Maternal “Los Zorzales” en el Centro Alakalufes del Barrio Alakalufes II.

La obra, que se inegrará a las instituciones educativas del sector e integrará un Polo Educativo en el Barrio Alakalufes II. Tendrá su finalización en 2026 y brindará un edificio propio al Jardín Maternal parte del esquema de instituciones educativas de la Municipalidad de Ushuaia. Allí, el intendente Vuoto dialogó junto a personal docente y directivos del jardín maternal, a fin de comentar sobre la preparación de la obra que dará comienzo en el corto plazo.

Vuoto destacó que “estamos muy contentos de poder visitar el espacio de esta futura obra junto a las y los docentes. Desde la Municipalidad seguimos invirtiendo en educación, poniendo como prioridad a los chicos y chicas, a contramano de un Gobierno Nacional donde prima el ajuste”.

Por su parte la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, resaltó que “esta nueva obra brindará un nuevo espacio de calidad para los niños y niñas de Ushuaia, reafirmando el compromiso que tiene esta gestión con la educación y el bienestar de las infancias”.