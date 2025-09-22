Se realizó la apertura de sobres para la refacción del edificio “Carlos Conde” de la Caja de Previsión Social de Ushuaia

El Gobierno de la Provincia, a través de la Caja de Previsión Social y en articulación con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2025, destinada a la refacción integral del edificio “Carlos Conde”, ubicado en la ciudad de Ushuaia y considerado patrimonio de la institución.

El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la Caja de Previsión Social, en el marco del convenio de colaboración y asistencia profesional y técnica con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Participaron la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín; el viceministro de Obras y Servicios Públicos, Martin Moreyra, la vocal por los pasivos, Patricia Blanco; representantes de las áreas técnicas del Ministerio y de la Caja, así como las empresas oferentes interesadas en el proceso licitatorio.

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, señaló que “esta apertura de sobres marca un paso fundamental que ratifica la decisión del Gobierno provincial de invertir en infraestructura pública al servicio de la comunidad. Recuperar el edificio ‘Carlos Conde’ significa revalorizar el patrimonio de todos los fueguinos y garantizar espacios adecuados para la atención de nuestros jubilados, pensionados y trabajadores”.

Asimismo, resaltó que “desde el Ministerio acompañamos este proceso brindando la asistencia técnica y profesional necesaria, con el compromiso de que la obra se ejecute con la calidad que nuestros adultos mayores y trabajadores merecen. Cada obra que impulsamos no solo mejora las condiciones edilicias, sino que también fortalece los servicios del Estado y construye futuro para la provincia”.

El presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, expresó que este día representa “un hito para la institución y el inicio de una nueva etapa para los trabajadores de la Caja, jubilados y pensionados, saldando una deuda pendiente para con todos ellos”.

Bogarín subrayó que “la apertura de sobres constituye una instancia clave en el marco de la transparencia administrativa y garantiza la igualdad de condiciones para todos los oferentes. Durante el acto se recibieron formalmente las propuestas de cinco oferentes que, tras el análisis técnico y económico correspondiente, permitirán seleccionar la alternativa más conveniente para concretar la obra”.

Finalmente, la vocal por pasivos, Patricia Blanco, destacó la importancia de esta obra, que representa “un paso significativo en la mejora de la infraestructura destinada a la atención de jubilados, pensionados y trabajadores activos de la provincia”.