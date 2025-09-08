Personal de la Municipalidad de Ushuaia realizólimpieza en un sector de la avenida Héroes de Malvinas

Dando continuidad a los operativos de limpieza de las principales avenidas y calles de la ciudad, personal de la Municipalidad de Ushuaia realizó una intervención en la avenida Héroes de Malvinas entre la rotonda del Centro Polivalente de Arte y la rotonda del acceso al barrio Ecológico.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, explicó que “este trabajo se enmarca en las acciones de limpieza de distintas arterias de la ciudad en conjunto con Agrotécnica Fueguina, debido a la gran acumulación de tierra que se produce a la salida de cada temporada invernal”.

“Las tareas se desarrollaron en un sector de Héroes de Malvinas entre la rotonda del Polivalente y el ingreso al Ecológico, y anteriormente realizamos trabajos similares en Magallanes, 12 de Octubre, Fuegia Basket e Hipólito Yrigoyen”, detalló.

Finalmente, Ferreyra aseguró que “vamos a continuar con estas acciones tanto diurnas como nocturnas aprovechando la mejora de las condiciones climáticas”.