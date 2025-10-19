Melella se reunió en Tolhuin con deportistas que compitieron en el World Championship de Taekwondo

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, mantuvo un encuentro en Tolhuin con deportistas que estuvieron compitiendo en el World Championship de Taekwondo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en el estadio Islas Malvinas del club Argentino Juniors. Fueron competidores de Tolhuin que representaron a la Provincia en el torneo. Acompañaron la reunión el Secretario de Deportes, Matías Runín y el Secretario de Coordinación, Federico Velázquez.

La delegación de deportistas estuvo integrada por Juan Correa que logró el segundo puesto en combate y segundo puesto en forma, Uma Machado obtuvo tercer puesto en combate, Camila Benítez tercer puesto en combate y Lujan Amarilla tercer puesto en combate. Simara Sibauti, Kevin Blanco y Zoe Díaz también representaron a Tolhuin y no obtuvieron medallas pero consiguieron un buen desempeño.

Los y las deportistas se están preparando asimismo para competir en un torneo provincial el 16 de noviembre en Río Grande con miras al mundial del año que viene que se realizará en España.

El Gobernador felicitó a los taekwondistas por sus logros y a sus familias por el acompañamiento. También dialogó con ellos acerca de las experiencias vividas y de los próximos desafíos deportivos que enfrentarán, así como renovó el compromiso del Gobierno Provincial de continuar acompañando a los atletas fueguinos en su desarrollo y en sus competencias.