Tolhuin recibió la visita del Ejército Argentino

Tolhuin vivió una jornada especial con la llegada de una aeronave Cessna Grand Caravan C208 perteneciente a la Agrupación de Aviación de Ejército, con asiento en Campo de Mayo, Buenos Aires. El operativo se desarrolló el 22 de octubre, cuando el avión aterrizó en la pista del Aeródromo local para realizar una evaluación técnica de sus capacidades operativas, en el marco de las actividades de apoyo y reconocimiento que el Ejército lleva adelante en la Patagonia.

El intendente Daniel Harrington, junto al secretario de Turismo y Producción, Ángelo Fagnani, y el coordinador del área, Alejandro Pfoh, recibieron a la tripulación junto a representantes de las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad. La visita tuvo como objetivo fortalecer la cooperación institucional y la articulación entre el Ejército y la comunidad de Tolhuin, en una demostración del compromiso del Estado con la presencia soberana en todo el territorio fueguino.

Durante la escala, el piloto a cargo explicó que la aeronave “es un Cessna Grand Caravan, modelo Charlie 208 Bravo, equipada con sistemas Garmin Mill, lo último en tecnología aeronáutica”. Detalló que el Ejército Argentino cuenta con cuatro unidades de este tipo, incorporadas entre 2015 y 2016, utilizadas en misiones de transporte de personal, carga, evacuaciones sanitarias y lanzamientos de paracaidistas. “Es una aeronave polivalente —explicó— que puede operar en terrenos no preparados, con aterrizajes cortos y seguros gracias a su diseño STOL”.

En cuanto a la evaluación técnica, el oficial destacó el buen estado del aeródromo: “La hemos encontrado en muy buenas condiciones. Esperábamos un asfalto más deteriorado, pero está muy entero y sin obstáculos en cabecera. La operación fue segura y sin inconvenientes”. También mencionó que la visita incluyó una instancia abierta al público: “Nos quedamos hasta el mediodía para que los vecinos pudieran acercarse y conocer la aeronave antes de continuar hacia Ushuaia”.

El intendente Harrington celebró la jornada y subrayó la importancia de reforzar los vínculos institucionales con las fuerzas nacionales. “Tolhuin está preparado para seguir creciendo y recibiendo iniciativas de alcance nacional”, expresó, destacando el rol estratégico de la ciudad en el corazón de la isla.

Desde el Municipio de Tolhuin valoraron la visita como un encuentro soberano y de integración, que reafirma la presencia del Estado en la provincia más austral y promueve el trabajo conjunto entre organismos civiles y militares. La aeronave continuó luego su recorrido hacia Ushuaia, donde realizó tareas de reconocimiento en la base aeronaval, para finalmente regresar a Comodoro Rivadavia, completando una misión de apoyo que abarca toda la región patagónica.