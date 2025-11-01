Gendarmería realizó un nuevo allanamiento en Tolhuin por trata laboral

Gendarmería Nacional Argentina llevó adelante un nuevo allanamiento en la ciudad de Tolhuin, en el marco de la causa FCR 7141/2025, que investiga un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral. El procedimiento se concretó por orden del Juzgado Federal de Ushuaia, Secretaría Penal N.º 2, a pedido del fiscal federal Fernando Pedro Rota, y estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 44 “Ushuaia” junto a la Unidad de Procedimientos Judiciales Ushuaia “A”.

“Seguimos avanzando en la investigación”, señalaron fuentes de la fuerza, que confirmaron que este operativo se inscribe dentro de una serie de medidas judiciales iniciadas el pasado 14 de abril, cuando se logró rescatar a cuatro víctimas y secuestrar elementos de interés probatorio durante un allanamiento previo también realizado en Tolhuin.

En esta nueva instancia, concretada el 30 de octubre de 2025, los investigadores lograron ubicar e identificar a uno de los imputados, Daniel Horacio Amestoy, y secuestrar un teléfono celular considerado clave para el avance de la causa.

El expediente, caratulado “Amestoy, Daniel Horacio y otro s/infracción Ley 26.364”, continúa bajo secreto de sumario, con querellantes de identidad reservada debido al carácter sensible de los hechos investigados.

Desde la Unidad Fiscal Ushuaia informaron que las diligencias continúan y que se siguen recolectando pruebas y testimonios para determinar el alcance de la red de trata laboral que habría operado en la zona centro de la provincia.

Con información de Red23Noticias