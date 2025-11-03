Trabajadores del Poder Judicial mantienen el paro ante falta de avances en la recomposición salarial

Los empleados del Poder Judicial de Tierra del Fuego continúan atravesando un conflicto salarial que los llevó a un paro de 24 horas, en protesta por la ausencia de respuestas a sus reclamos. Actualmente, siguen en negociaciones con el Superior Tribunal de Justicia, intentando conseguir mejoras especialmente para quienes perciben los salarios más bajos.

Federico Villone, miembro de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), informó que, aunque inicialmente hubo un aumento del 20% para los cargos jerárquicos, el resto de los trabajadores apenas recibió un 2,5%, y posteriormente se revirtió esa medida.

Los trabajadores insisten en una actualización salarial que compense la inflación, ya que, aseguran, han perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo. Ante la falta de avances, decidieron adoptar medidas de fuerza.

«Las demandas se transformaron en exigencias, porque si hay plata para algunas cosas tiene que haberlas para otra. El Superior Tribunal de Justicia empieza a resolver algunas cuestiones, como por ejemplo la de los compañeros que están en la línea de la pobreza», explicó Villone.

Durante la jornada de este lunes, el paro continúa, pero Villone destacó la continuidad del diálogo: «venimos teniendo contactos seguidos. Desde el momento que pasó lo de la acordada hay muy buena predisposición del Superior Tribunal como para tratar de solucionar algunas cuestiones. También lo que pasa es que hay recursos limitados, eso es una realidad, que dependen de la negociación como mejoras salariales por cuestiones edilicias».

Finalmente, añadió por Radio Provincia: «Estamos a la espera de más negociaciones mientras tanto seguimos en plan de lucha porque nuestros representados no pueden esperar porque hoy cobrando un 2,5 en algunos salarios son 40 lucas. Entonces, estamos hablando de sumas ínfimas de recomposición salariales y todo bien con los índices de medición, pero a veces no reflejan la realidad».