Gustavo García reclama un cambio urgente en OSEF y apuesta a la prevención, digitalización y gestión responsable

Gustavo García, candidato a vocal por los activos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por la Lista 2 Azul, planteó la urgencia de un cambio profundo en la gestión y la necesidad de encontrar financiamiento para enfrentar la histórica crisis financiera del organismo. Con casi dos décadas de experiencia dentro de la obra social, García explicó que su propuesta se basa en un conocimiento profundo de las necesidades de los afiliados y el funcionamiento interno. Además destacó la importancia de la participación de los afiliados en las próximas elecciones del 7 de noviembre.

Gustavo García, explicó que “esta propuesta nace de un trabajo que venimos haciendo ya casi 16 años dentro de la obra social. En la actualidad conocemos los datos concretos de nuestra población de afiliados, conocemos las patologías que tienen, las enfermedades crónicas, sabemos quién usa medicamentos o los que están con planes oncológicos, y la idea es justamente aplicar políticas de salud que tienen que ver con prevención o con un conocimiento de lo que les pasa en su cuerpo. Entonces la idea es usar la prevención como una clara política”, afirmó.

El candidato explicó que uno de los problemas críticos que quieren abordar es la demora en la compra y distribución de medicamentos. “Hoy el trámite administrativo se hacía por cada medicación, lo que generaba demoras. La idea es simplificar esos trámites para llegar mucho más rápido a la demanda de los afiliados”, sostuvo. Además, destacó que en Buenos Aires se está realizando una licitación para 8.800 medicamentos de alto costo, que permitiría a los usuarios de Río Grande y por primera vez a los de la Delegación Buenos Aires acceder rápidamente a sus tratamientos sin necesidad de peregrinar por farmacias.

García insistió en la importancia de “comprar inteligentemente y con previsión”, reflejando la necesidad de evitar prácticas pasadas de “comprar por comprar” que dejaron oficinas con medicamentos vencidos por más de 10 mil millones de pesos. “No se trata solo de adquirir productos, sino de administrar recursos con responsabilidad para no malgastarlos”, agregó.

Al abordar los problemas financieros de OSEF, señaló por Radio Provincia que la obra social está “seriamente desfinanciada” por años sin incrementos en el aporte salarial, mientras los costos de la salud crecían exponencialmente. “Lo que antes comprábamos por 100 pesos, hoy lo pagamos más de 1.000. El incremento fue más del 600%,” advirtió, subrayando la gravedad del desequilibrio económico.

Por otro lado, García defendió la transparencia en la gestión y respondió a críticas sobre posibles malos manejos o precios elevados. “En mi sector se compran los medicamentos al mejor precio. Si en algún caso hubo urgencia médica, se priorizó el tratamiento y después podemos discutir los precios,” explicó, enfatizando que la prioridad es garantizar la atención.

La digitalización es otro eje central en su plan, buscando eliminar la burocracia histórica que ralentiza la gestión. “Estamos en una era digital donde todo está al alcance de la mano. Basta del papelito, de la firma, que te faltó la coma. La obra social fue pionera en la receta digital en pandemia y debemos avanzar en esa senda para agilizar trámites y mejorar la atención”.

García también planteó la necesidad de transformar la cultura de la prevención en OSEF. “Nunca la obra social trabajó en prevención y la gente no sabe los impactos positivos que tiene, no solo para la economía social, sino para la salud misma de los afiliados. Hoy hay personas que enfrentan problemas graves por no hacerse chequeos tan simples como análisis de orina, sangre o una placa radiográfica.” Destacó que, con los datos que ya posee la obra social, solo falta “decodificarlos y aplicar políticas de salud” orientadas a evitar daños mayores.

Sobre las elecciones en las que compite, llamó a la participación masiva. “Históricamente vota menos del 30% de un padrón de aproximadamente 30.000 afiliados activos. Nosotros vinimos básicamente a alentar a la gente que vote, porque mientras mayor porcentaje de votantes, mayor representación tendrá en el directorio, donde se toman decisiones claves”. La Lista 2 Azul se presenta como una propuesta técnica, comprometida con los afiliados y sin banderas políticas ni sindicales.

“No venimos a destruir nada. Si hay algo que nosotros vamos a contener es a todos los afiliados, sin sectorizar el reclamo. Los compañeros están pasando momentos complicados de salud y desde lo humano tenemos que responder. Es un compromiso que asumimos como lista”.

“Veamos a la obra social no como un negocio, sino como un sistema solidario donde todos aportamos y para quienes necesitan usarlo, para quienes tienen problemas de salud graves. La obra social funciona bien, pero puede funcionar mejor; hay que trabajar con responsabilidad, superando intereses personales, sindicales o políticos, y sentarnos a trabajar con confianza, compromiso y responsabilidad», con esta visión, García aspira a un cambio real en la gestión de OSEF que cuide tanto la salud como los recursos de los afiliados.